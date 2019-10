Nowa fucha byłej żony Wojciecha Cejrowskiego. Beata Pawlikowska będzie doradzać… papieżowi Franciszkowi

Beata Pawlikowska to znana polska podróżniczka, która ponadto jest autorką wielu książek oraz dziennikarką. Teraz została zaproszona do udziału w programie „Masterclass leadership with the Pope”. Zostanie ona jednym z liderów społeczności, która pod patronatem papieża Franciszka, będzie uczyć młodych.

– Program ten skierowany jest do młodych ludzi. Papież Franciszek ma swoje wartości, którymi się kieruje. I chodzi o to, żeby zebrać taki zestaw najważniejszych wartości i dostarczyć Ojcu Świętemu – wyjaśnia Beata Pawlikowska w rozmowie z „Super Expressem”.

– Piszę książki motywacyjne, mam kanał na YouTube, gdzie zamieszczam filmy, w których opowiadam o moich doświadczeniach i o tym, w jaki sposób dokonałam duchowej przemiany i odkryłam, co jest najważniejsze w życiu. A zrozumiałam to podczas wypraw do dżungli amazońskiej w Ameryce Południowej – dodaje.

Pawlikowska nie ukrywa, że bardzo cieszy się z powodu spotkania z papieżem Franciszkiem.

– Chętnie na takie spotkanie pojadę. Rozwój duchowy jest bardzo ważny. I warto uczyć się od osób o bogatej duchowości – wyznaje podróżniczka.

Jak się okazuje, propozycja takie spotkania pojawiła się już jakiś czas temu. Wówczas jednak Pawlikowska miała inne zobowiązania, z których nie mogła nagle zrezygnować.

– Wtedy nie mogłam, ale gdy ponownie ponad miesiąc temu dostałam zaproszenie, od razu się zgodziłam, choć nie mam za dużo czasu, bo szykuję się do wyjazdu do Ameryki Południowej. Uznałam, że papieżowi się nie odmawia, a sam ten projekt jest ważny – zdradza Pawlikowska.