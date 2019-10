Psy i koty idą do nieba, a Kościół powinien przygotować specjalny ryt pogrzebowy dla zwierząrt. Austriacki teolog szokuje

Michael Rosenberger, austriacki teolog, przekonuje, że zwierzęta… idą do nieba. Co więcej, proponuje on, aby Kościół katolicki przygotował dla nich specjalny ryt pogrzebowy.

Według Michaela Rosenberga, wzmianki na temat tego, że zwierzęta idą do nieba, można znaleźć na kartach Starego i Nowego Testamentu. Ma o tym świadczyć chociażby ten cytat z Księgi Izajasza: „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał” (Iz 11, 6).

Również w Nowym Testamencie teolog znalazł fragment, który może świadczyć o życiu po śmierci zwierząt: „Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8, 20-22).

Co ciekawe, również papież Franciszek pisze w encyklice „Laudato si” o życiu wiecznym jako o przestrzeni wspólnego zadziwienia, w której uczestniczyć będzie wszelkie stworzenie.

Zdaniem teologa z Linzu, Kościół mógłby opracować specjalny ryt pogrzebowy dla zwierząt. Grzebanie ich towarzyszy bowiem człowiekowi od wieków, o czym świadczą wykopaliska archeologiczne.

No to otwiera nam się teraz całkiem nowe pole do dyskusji: czy bakteria i pantofelek też idą do nieba?

Źródło: kathpress.co.at