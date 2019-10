Szokujące wyznania 93-letniego SS-mana. Nie wiedział, że ludzie byli gazowani

Były strażnik SS z niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof składał 25 października zeznania. Wiele wypowiedzianych przez niego słów zostało uznanych przez opinie publiczną za skandaliczne i szokujące.

Bruno Dey to 93-letni SS-man, który stanął 25 października przed sądem w Hamburgu. W latach 1944-45 pracował jako strażnik w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Hamburski sąd oskarżył go o morderstwo.

– Widziałem, jak ludzie prowadzeni są do komory gazowej. Nie wiedziałem, że są zagazowywani – miało powiedzieć Dey podczas składania zeznań.

SS-man zeznawał, że do komór prowadzono grupy „20-30 osób, które nie stawiały oporu”. Starzec nie pamiętał jakiej byli płci, ponieważ przez ogolone głowy trudno było to rozpoznać. Dey utrzymuje, że nie miał pojęcia co się później działo z tymi ludźmi.

– Nie widziałem nikogo, kto by wyszedł – powiedział.

Pomimo sędziwego wieku wieku, mężczyzna zostanie osądzony w sądzie dla nieletnich. Wynika to z tego, że służbę pełnił jako 17-latek.

Źródło: rp.pl