Szpiedzy z Chin są wszędzie. Zobacz czym się interesują

We Francji ukazała się książka dziennikarza Antoine’a Izambarda pod tytułem „Francja – Chiny. Niebezpieczne związki”. Analizuje ona obszary zainteresowania chińskich służb wywiadowczych w tym kraju i metody ich działania.

Okazuje się, że komunistycznych szpiegów najbardziej interesuje region Bretanii, ale nie koniecznie ze względu rozwinięte tu rolnictwo. Ten region to także „twierdza francuskij zbrojeniówki”.

Brest to stocznie i atomowe okręty podwodne, w Saint-Cyr-Coëtquidan znajduje się szkoła oficerka armii lądowej, a w Lanvéoc marynarki wojennej. W Bretanii mieszczą się też ważne dla obronności podmioty działające w informatyce (Rennes, Bruz i Lorient).

Autor książki przytacza poufny raport Sekretariatu Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN), w którym odnotowano m.in. „zwiększoną liczbę małżeństw między żołnierzami mieszkającymi w Bretanii a studentkami z… Chin. Okazuje się, że studenci z ChRL są drugą co do wielkości grupą obcokrajowców zapisanych Uniwersytet Zachodni Bretanii. Przypadek?

Antoine Izambard uważa, że ​​inżynierowie zbrojeniówki także są dość często obiektami uwodzicielskich gier ze strony Chinek. We Francji studiuje 30 tys. Chińczyków, a jeszcze za czasów prezydenta Hollande’a podpisano umowę o docelowej ilości 50 tys. Wg autora książki, takiej ilości osób nie da się kontrolować i jest to pole do popisu dla chińskiego wywiadu.

„Nie jesteśmy wystarczająco podejrzliwi wobec Chin” – twierdzi Izambard. Jego tezy popierają fakty. Niedawno stwierdzono przypadek szpiegostwa w bretońskim przedsiębiorstwie specjalizującym się w eksploatacji zasobów morskich. Zatrzymana osoba była powiązana z najważniejszym chińskim wywiadem – Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwa (MBP), które liczy 200 000 funkcjonariuszy.

Chińczyków interesuje nie tylko przemysł obronny. Także np. biotechnologie, które znajdują się w pierwszej dziesiątce priorytetów ustalonych przez Pekin na okres do 2025 r. Tymczasem zagraniczni studenci i naukowcy mają dostęp do wielu wrażliwych obszarów.

Izambard przywołuje przykład 10 chińskich doktorantów ze szkoły inżynieryjnej w Bretanii, którzy mają dostęp do aparatury przeznaczonej nie tylko do użytku cywilnego, ale i wojskowego. Francja hojnie finansuje wymiany i granty badawcze, przy których współpracują Chińczycy i w takich przypadkach z góry nie ma co liczyć na późniejsze respektowanie „praw własności intelektualnej”.

Do szpiegostwa wykorzystuje się też szeroko platformy społecznościowe. Francuskie służby kontrwywiadowcze mówią o „stanie karygodnej naiwności” społeczeństwa i jeszcze w ub. roku alarmowały w temacie penetracji w taki sposób wielu instytucji przez Pekin. Osobny rozdział to chińskie inwestycje, które też są dość często warunkowane nie tyle czystym biznesem, co chęcią pozyskiwania nowych technologii.

