Tragedia w Sandomierzu. W mieszkaniu znaleziono dwa ciała

W piątek doszło do tragicznego odkrycia w jednym z sandomierskich bloków. Kiedy syn wrócił z pracy do domu, zobaczył tam ciała swoich rodziców.

47-letni mężczyzna wrócił do domu po pracy w piątek i zastał tam ciała swoich rodziców – 71-letniego ojca i 68-letniej matki. Bezzwłocznie zawiadomił policję.

Liczne rany na ciele kobiety wskazują, że mogło dojść do tzw. samobójstwa rozszerzonego. Wersję tę potwierdza fakt, iż mężczyzna odebrał sobie życie po tym jak zabił swoją żonę. Co ważne, drzwi do mieszkania były zamknięte, co wyklucza udział osób z zewnątrz.

Obecnie sprawę bada prokuratura. Zwłoki małżonków będą poddane sekcji, co pozwoli poznać na ustalenie okoliczności ich śmierci.

Wiadomo, że małżonkowie od pewnego czasu żyli ze sobą w konflikcie.

Źródło: se.pl