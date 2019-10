W jaki sposób zmiana czasu wpływa na ludzki organizm? Odpowiedź jest prosta: w niekorzystny

W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się zmiana czasu. Operacja ta ma coraz więcej przeciwników, którzy podnoszą argument, że ma ona negatywny wpływ na ludzki organizm. Jak jest w rzeczywistości?

W nocy z soboty na niedzielę wskazówki zegarów zostaną przesunięte z godziny 3 na 2. Jak co roku, pojawiają się głosy zwolenników i przeciwników zmiany czasu. W sprawie wypowiadają się również lekarze.

– Łatwiej będzie nam pójść spać godzinę później i wstać godzinę później, niż na wiosnę pójść spać godzinę wcześniej. Zegar biologiczny w głowie, którego dotyczy ta zmiana, ma raczej tendencję do spóźniania się, nie do przyspieszania. Ale generalnie taka gwałtowna zmiana jest niedobra – wyjaśniał na antenie TVN24 doktor nauk medycznych Michał Skalski z Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W jaki sposób zmiana czasu wpływa na organizm każdego z nas?

– To jest kwestia bardzo indywidualna. Szacuje się, że do dwóch tygodni powinniśmy przestawić się na ten nowy czas. Pamiętajmy, że rytmice okołodobowej podlegają wszystkie procesy, począwszy od pracy serca, płuc, przewodu pokarmowego, po wydzielanie hormonów. To wszystko musi się przestawić, bo to jest proces biologiczny – mówił zaproszony do studia ekspert.

Samopoczucie każdego człowieka jest bardzo ważne, ale zmiana czasu ma również wpływ na inne aspekty życia. Wątpliwa pozostaje kwestia oszczędności energii. Ponadto po zmroku piesi są znacznie bardziej narażeni na potrącenia przez kierowców, którzy nie zawsze mogą ich dostrzec odpowiednio wcześniej.