Znany amerykański raper nagrał album „Jesus is King”. Muzycy, którzy go wspierali przy produkcji wyrzekli się cudzołóstwa. „Jestem sługą Chrystusa. Jestem synem Boga”

Kanye West już wcześniej dał się poznać jako osoba gorliwie wierząca. Jest autorem piosenki „Jesus Walk”, a o swojej wierze mówi w wielu kawałkach. Teraz raper nagrał całą płytę o tematyce religijnej.

Dla wielu poglądy Kanyego Westa mogą być szokiem. Z jednej strony jest on mężem Kim Kardashian, która w żaden sposób nie może kojarzyć się z konserwatyzmem.

Z drugiej zaś strony jest autorem piosenki „Jesus Walk”, w której narzeka na dyskryminację twórczości chrześcijańskiej w mediach, oficjalnie poparł prezydenturę Donalda Trumpa (za co obraziła się na niego część środowiska hihopowego) i popiera swobodny dostęp do broni palnej.

West twierdzi, że przez kilka ostatnich lat zaniedbał swoją wiarę. Nigdy nie stał się ateistą, ale zaniedbał uczestnictwo w coniedzielnych Mszach, a samochody, drogie ubrania, pieniądze i uznanie miały mu sztucznie zastąpić to, co wcześniej dawała mu wiara.

Raper uważa też, że do niedawna borykał się z uzależnieniem od pornografii, które zapoczątkował znaleziony w czasach dziecięcych magazyn „Playboy”.

Teraz, jak twierdzi, ponownie się nawrócił. Zdołał nie tylko namówić żonę do ochrzczenia dzieci, ale też skłonić do tego by sama również się ochrzciła.

Ponadto pracując nad płytą otoczył się takimi muzykami, o których wiedział, że są w stałych związkach małżeńskich i nie uprawiają przygodnego seksu pozamałżeńskiego.

– Jestem sługą Chrystusa. Moją pracą jest rozpowszechniać ewangelię, aby uświadamiać ludziom, co Jezus dla mnie zrobił. – twierdzi raper. – Nie jestem już niewolnikiem, teraz jestem synem, jestem synem Boga.

Poza albumem muzycznym Kanye przygotował też film z serią spotkań religijnych, podczas których daje świadectwo swojemu nawróceniu.

Premiera albumu miała się odbyć dzisiaj, jednak ze względu na poprawki została przesunięta na nieznaną datę.

Tak prezentuje się traclista:

1. „Every Hour”

2. „Selah”

3. „Follow God”

4. „Closed On Sunday”

5. „On God”

6. „Everything We Need”

7. „Water”

8. „God Is”

9. „Hands On”

10. „Use The Gospel”

11. „Jesus Is Lord”

Źródło: Kanye West: Jesus Is King, Sunday Service, and Being Born Again | Apple Music