Angielski kibic zwiedził wszystkie kraje Europy. Zobacz, co mówi o kibicach z Polski

Na co dzień mieszka w Londynie. Ma 42-lata i jest fanem piłki nożnej. Pewnego dnia postanowił, że w ciągu roku obejrzy mecze piłkarskie wszystkich 55 krajów Europy. Swoje wrażenia opisał w książce „Europe United”, a o jego doświadczeniach pisze Onet.pl.

„Polskę wspominam świetnie. Kiedy wybieraliśmy okładkę do książki, pokazałem moim wydawcom kibiców z Holandii i Macedonii – było tam mnóstwo flag i rac. Ale potem spojrzeli na Polskę. „O, to wygląda jeszcze lepiej. Bierzemy!” – zdecydowali. To były derby Krakowa” – mówił Matt Walker.

„W Polsce czułem ogromną pasję do piłki. Przed derbami Krakowa całe miasto o tym mówiło. Polska jest w dużo lepszej sytuacji niż np. kraje Europy Wschodniej, gdzie mnóstwo klubów walczy o przetrwanie. U was tego nie ma. Jesteście blisko Niemiec, prawdopodobnie najlepszej kultury piłkarskiej, jaką widziałem. Możecie od nich czerpać i w dużej mierze czerpiecie. Idziecie w dobrym kierunku” – przekonywał.

W zupełności zgadzamy się, że polscy kibice – niezależnie od dyscypliny – stanowią najlepszą ekipę na świecie! Autor książki „Europe United” ma już kolejne plany. Będzie zwiedzał kolejne kontynenty, a wrażenia opisze w kolejnych wydaniach.

Źródło: Onet.pl