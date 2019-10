Dopadli Abu Bakra? Dziś Donald Trump wygłosi „bardzo ważne oświadczenie”. „Wydarzyło się coś bardzo ważnego”

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę wieczorem wygłoszenie „ważnego oświadczenia” w niedzielę o godzinie 9:00 czasu miejscowego (14:00 czasu polskiego) – poinformował rzecznik Białego Domu Hogan Gidley. Nie podano szczegółów, nie wyjaśniono też czego oświadczenie ma dotyczyć.

„Wydarzyło się coś bardzo ważnego” – napisał Trump w sobotę wieczorem na Twitterze. W związku z tym w Waszyngtonie pojawiły się spekulacje, że Trump może mieć informacje o nieuchwytnym do tej pory przywódcy Państwa Islamskiego Abu Bakrze al-Bagdadim, który od lat jest celem międzynarodowej obławy.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019