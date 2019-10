Eminem przesłuchiwany przez Secret Service! Podejrzewali go o chęć zamordowania córki Donalda Trumpa! [VIDEO]

47-letni amerykański raper Eminem był przesłuchiwany przez Secret Service. Wszystko przez tekst piosenki, w którym muzyk opowiada o zamordowaniu Ivanki Trump, córki prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Konflikt Eminema i prezydenta Donalda Trumpa dla wielu jest niezrozumiały. Wielu krytyków wskazuje na to, że poglądy obu mężczyzn w wielu miejscach się przecinają.

Na dodatek Slim Shady od dekad jest naczelnym wrogiem amerykańskiej lewicy za teksty, w których morduje homoseksualistów, gwałci feministki czy bije transwestytów. W jednej z piosenek raper mówi nawet o tym, że krytycy jego twórczości są „heterofobami”, co jest mało „poprawne politycznie”. Em nie rezygnuje również z wyzywania swoich rapowych oponentów od pe***, czego zaprzestali już nawet najbardziej niepokorni raperzy z amerykańskiego undergroundu.

Trudno więc uznać rapera za typowego przedstawiciela grupy, która krytykuje prezydenta Donalda Trumpa. Z jakiegoś jednak powodu 47-latek korzysta z każdej okazji do wbijania szpili amerykańskiemu prezydentowi.

O przesłuchaniu przez agentów Secret Service Em rapował po raz pierwszy w okolicach 2018 roku. Wtedy jednak nikt nie brał tego na poważnie, wszyscy sądzili, że to metafora mająca pokazać słuchaczom jak wielkim wrogiem prezydenta czuje się raper.

Od wyznania minął rok, a Secret Service ujawniło, że Slim Shady rzeczywiście był przesłuchiwany, a podejrzenia wobec niego były poważne. Chodzi o „chęć zamordowania Ivanki Trump”, córki Donalda Trumpa. Eminem rapuje o tym w swojej piosence pt. „Framed”.

Gdyby chodziło o kawałek kogoś innego, to zapewne służby nie zainteresowały by się sprawą. Eminem podczas swojej kariery udowodnił jednak, że czasem najdziwniejsze historie z jego kawałków zawierały w sobie jakieś ziarno prawdy.

Agentom Secret Service chodziło konkretnie o ten fragment piosenki:

„W TV leci „Kaczor Donald”, przed domem leży zabawkowa ciężarówka

A w bagażniku mojego samochodu leży Ivanka Trump

Muszę dotrzeć do prawdy. Muszę rozwiązać ten problem

Muszę zrobić wszystko co w mojej mocy i spełnić obowiązek

Bo czuję się trochę odpowiedzialny za tą przygłupią blondi

Ta pierd*** mażoretka wyląduje w moim stawiku

I będzie to już drugie morderstwo, które wymażę z pamięci”

Kawałek, z którego pochodzą wersy poniżej:

Źródło: YouTube/RapGenius