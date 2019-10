Internauci ostro masakrują Ziemkiewicza i Morawieckiego. „No niestety, to nie fejk”

Rafał Ziemkiewicz wstawił z oburzeniem screen z Facebooka. Profil o nazwie „Grzegorz Braun” udostępnił post wydawnictwa 3DOM z przerobionym na Żyda Mateuszem Morawieckim. Zamieszczono do tego jego cytat o tym, że Polska jest „bezpiecznym domem dla żydowskich rodaków”. Jednak odpowiedzi internautów z pewnością nie zadowoliły Ziemkiewicza.

– Jesteśmy dumni, że Polska jest bezpiecznym domem dla żydowskich rodaków – oznajmił niedawno premier III RP z nadania PiS Mateusz Morawiecki.

Wydawnictwo 3DOM przygotowało grafikę z tym cytatem i przerobionym wizerunkiem Morawieckiego na brodatego Żyda. Post ten udostępnił rzekomo profil „Grzegorz Braun”.

– Powiedzcie proszę że to fejk, bo się załamię – napisał oburzony Rafał Ziemkiewicz. Odpowiedzi internautów niby brzmiały zgodnie z tym, co zapewne chciał osiągnąć pracownik TVP, ale jednak kontekst nie do końca mu się spodobał.

– Cytat prawdziwy. Z listu do Agencji Żydowskiej – napisał Michał Jelonek z Mediów Narodowych. – No niestety to nie fejk… Morawiecki rzeczywiście tak powiedział – potwierdził KKowal. – Ale Brauna wypowiedź się Panu nie podoba, czy Morawieckiego? Bo teraz to już ciężko za Panem trafić – zauważył Docent Furman.

Z kolei Fatalny Obywatel pisze, że to może być fejk. Podaje link do najpopularniejszego w sieci profilu Grzegorza Brauna. Nie widać na nim posta z wydawnictwa 3DOM, który przedstawia screen na profilu Ziemkiewicza.

Aleks przypomina też, że „Grzegorz Braun nie ma swoich kont w social”. Precyzując zaś – żadnego nie prowadzi. Istnieje bowiem wiele fanowskich profili. Jeden z profili na Facebooku przedstawia się sam jako „jedyny autoryzowany przez Grzegorza Brauna profil na FB”. Sam Braun jednak go nie prowadzi.

