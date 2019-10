Krzysztof Bosak masakruje europejskie lewactwo w TVP Info. „Nie idealizujmy, bo są bardzo głupi” [VIDEO]

Krzysztof Bosak zebrał brawa od publiczności w zakłamanej TVP. W programie „Studio Polska” odniósł się do kwestii idealizowania unijnej lewicy przedstawianej jako ta „dobra”. Zdaniem lidera Konfederacji, jest ona jednak „bardzo głupia”.

– Możemy się spierać, kto ma więcej PZPR-owców. Wszyscy, którzy znają historię polityczną, wiedzą, że PZPR zrobił operację odmładzania przywództwa. Aleksander Kwaśniewski był kształtowany na przywódcę już w latach 80-tych. I faktem jest, że PZPR-owcy rozeszli się po wielu partiach – przypomniał poseł-elekt Konfederacji Krzysztof Bosak.

– PO w ostatnich latach przesunęła się na lewo, wzięła wielu takich polityków. A w tej chwili z list SLD weszli ci nowi lewicowcy – podkreślił Bosak.

Odniósł się też do jednego z wątków, który poruszono wcześniej. – Chodzi o idealizowanie lewicy na Zachodzie. To nie jest tak, że na Zachodzie byli jacyś dobrzy socjaliści, a u nas źli komuniści. Na Zachodzie komunizm był co najmniej równie popularny – jeśli nie popularniejszy – niż w Polsce. To było kreowane przez sowieckie specłużby po pierwsze, a po drugie przez zrewoltowaną młodzież – zwrócił uwagę polityk.

– I niestety, ponieważ Zachód nie doświadczył komunizmu, to tam jest on do dzisiaj popularny. Gdy byłem w PE, przy niektórych biurach tzw. socjaldemokratów, widziałem plakaty z sierpem i młotem – powiedział.

– W PE jest w dobrym tonie przedstawić jako komunista. Jeżeli ktoś przedstawiłby się jako nazista, oczywiście zostałby zamknięty do więzienia i zrównany z ziemią. Dla mnie to są dwa tak samo złe totalitaryzmy i na Zachodzie tego nie wiedzą, bo nie interesuje ich to, co się działo za żelazną kurtyną – ocenił.

– Więc nie idealizujmy zachodniej lewicy, bo jest bardzo głupia – podsumował Krzysztof Bosak. Co ciekawe, nawet publiczność w zakłamanej TVP nagrodziła wypowiedź brawami.