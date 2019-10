Morawiecki oszalał! OLBRZYMIE zakupy skarbówki za nasze pieniądze. Kupią super-sprzęt do łupienia podatników

Krajowa Administracja Skarbowa, czyli nowa super-służba fiskalna, która powstała jeszcze za czasów Mateusza Morawieckiego jako ministra finansów, poszalała na zakupach. Tym razem wydała aż miliard złotych na sprzęt, który pomoże w łupieniu podatników.

Miliard złotych – ta kwota zwala z nóg. Dokładnie tyle wydał fiskus na zakup nowego sprzętu w ciągu trzech lat, a skoro skarbówka poszalała na zakupach, to jest jasne, iż będzie oczekiwać, aby wydana kwota się zwróciła. Kto na tym ucierpi? Jak zwykle przedsiębiorcy.

Co takiego skarbówka kupiła? Na liście zakupów znajdują się nowe samochody, skanery RTG dla celników oraz broń dla funkcjonariuszy. Fiskus nawet się z tym nie kryje, ale wręcz chwali, że nowe zakupy pozwolą na zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu działalności skarbowej.

– Doinwestowanie aparatu skarbowego ma poprawić ściągalność podatków i przynieść budżetowi państwa 17-procentowy wzrost wpływów już w przyszłym roku – czytamy na portalu money.pl.

Wiadomość, którą chwali się fiskus jest oczywiście tragiczna dla zwykłych obywateli. W 2019 roku wpływy do budżetu miały wynieść 387,7 mld złotych, 17 procent z tej kwoty, to ok. 66 mld złotych. O tyle mają wzrosnąć wpływy do budżetu w przyszłym roku.

To oznacza w praktyce, że 66 mld złotych mniej zostanie w kieszeniach podatników. To 66 mld złotych zostanie wydanych bardziej nieefektywnie przez urzędników, a nie przez samych obywateli.

Jednocześnie urzędnicy mogą liczyć na duże podwyżki. Z zagrabionych obywatelom pieniędzy na premie dla biurokratów przeznaczonych ma zostać w ciągu trzech lat kolejne 900 milionów złotych.

Źródło: money.pl/nczas.com