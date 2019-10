Morawiecki znów na kolanach przed środowiskami żydowskimi. Sommer komentuje! „Czy premier RP Morawiecki nie mógłby czasem zachować godność”

Isaac Herzog, szef największej pozarządowej organizacji żydowskiej, zwrócił się z niezrozumiałym apelem do polskich władz. Przewodniczący Agencji Żydowskiej zaapelował do Mateusza Morawieckiego o to, by w Polsce nadać ochronie żydowskiej społeczności oraz miejscom związanym z kulturą żydowską „wysoki priorytet”. Premier oczywiście już zapewnia o swoim poddaństwie. Sprawę komentuje redaktor naczelny nczas.com Tomasz Sommer.

Przypomnijmy, że na początku października w Halle w Niemczech doszło do ostrzelania synagogi. Wtedy Isaaca Herzoga nie wiadomo czemu wystosował apel do Polskiego rządu? Chciał by w Polsce nadać ochronie żydowskiej społeczności oraz miejscom związanym z kulturą żydowską „wysoki priorytet”. Oczywiście premier RP, niemal od razu odpowiedział na to w służalczym tonie.

– Polska jest zaangażowana w walkę z wszelkimi przejawami antysemityzmu. Jesteśmy dumni, że Polska jest bezpiecznym domem dla naszych żydowskich rodaków – jak podaje „Jeruzalem Post” tak na ten apel miał odpowiedzieć Morawiecki .

Natychmiastową odpowiedź premiera Morawieckiego, skomentował Tomasz Sommer.

– Tak się zastanawiam czy premier RP Morawiecki nie mógłby czasem zachować godność nie odpowiadając na kolanach na kolejny hucpiarski list jakiejś żydowskiej organizacji? Czy on nie rozumie, że z racji swojego urzędu, tym filosemityzmem poniża Polskę? – pisz na swoim Twitterze redaktor „Najwyższego Czasu”.

Tak się zastanawiam czy premier RP Morawiecki nie mógłby czasem zachować godność nie odpowiadając na kolanach na kolejny hucpiarski list jakiejś żydowskiej organizacji? Czy on nie rozumie, że z racji swojego urzędu, tym filosemityzmem poniża Polskę? — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 26, 2019

Internauci tak skomentowali wpis.

– Filosemityzm powinien być leczony i to przymusowo. Filosemici nie powinni pełnić funkcji publicznych – pisze internauta.

– Oni maja go w garści, proszę to zrozumieć… – pisze kolejny.

– Z tego samego powodu, co Tokarczyk pisze o Polakach jak pisze. Wie z której strony jest chlebek posmarowany – dodaje kolejny.

Źródło: Twitter