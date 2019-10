Policja francuska wprowadza stanowisko „oficera łącznikowego ze środowiskiem LGTB”

Były pracownik komisariatu policji z 19. dzielnicy Paryża, będzie odpowiedzialny za „towarzyszenie ofiarom homofobii” i asystowaniu w nadawaniu takim sprawom prawidłowego biegu.

To nowe stanowisko w komendzie głównej policji w Paryżu. Objął je oficer pracujący dotąd w komisariacie na północy miasta. Mickaël Bucheron obejmie bardzo specjalną misję „oficera łącznikowego z lesbijkami, gejami, biseksualistami, transwestytami, itp.

Ma być odpowiedzialny za prawidłowość traktowania skarg z ich strony na tzw. „akty homofobii”. Bucheron udzielił już wywiadu dla BFM TV. Wyjaśnił, że ma być kimś w rodzaju asystenta dla tego środowiska, pilnować by skargi były przyjmowane, by nadawano im dalszy bieg, by policjanci nie kpili i żartowali z homosiów, itd.

„Oficer łącznikowy” ma też czuwać nad procedurami, formułowaniem konkretnych zarzutów homofobii lub transfobii, ponieważ zdarzyło się, że sprawcy takich czynów byli uwalniani od winy. Poza tym będzie przyjmował skargi i postulaty działaczy LGTB wobec policji.

Poza Paryżem, stanowisko „oficera łącznikowego z LGBT” ma się wkrótce pojawić także w Marsylii, a później i w innych miastach. W listopadzie 2018 r. minister ds. równości Marlène Schiappa zapowiedziała już szersze włączenia policji i jej szkolenia w rozpoznawaniu zjawisk homofobii.

Źródło: Valeurs Actuelles