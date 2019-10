Przywódca tzw. Państwa Islamskiego zgładzony przez wojsko USA? Prezydent Trump potwierdza…

Źródła w Syrii powiadomiły Iran, że lider dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) Abu Bakr al-Bagdadi został zabity – poinformowało w niedzielę Reutera dwóch przedstawicieli irańskich władz. Potwierdziły to również źródła irackie. Bagdadi miał zginąć w operacji sił USA w Syrii.

Jak podaje agencja Reutera, powołując się na słowa anonimowego urzędnika USA, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w niedzielę rano 27 października wygłosi w Białym Domu „ważne oświadczenie”. Przemowa ma dotyczyć zabójstwa lidera Państwa Islamskiego.

To potwierdzać ma wpis prezydenta USA, Donalda Trumpa na Twitterze. „Stało się właśnie coś bardzo ważnego” – napisał na Twitterze Donald Trump.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019