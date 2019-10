Rafał Trzaskowski nie będzie startował na prezydenta? PO-KO boi się pisowskiego komisarza

Iwona Szpala i Agata Kondzińska z „Gazety Wyborczej” uważają, że Koalicja Obywatelska nie odważy się wystawić Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. PO-KO za bardzo boi się pisowskiego komisarza rządzącego stolicą.

Rafał Trzaskowski obok Donalda Tuska i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest przez komentatorów wymieniany jako potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentatorki z „Gazety Wyborczej”, Iwona Szpala i Agata Kondzińska, nie sądzą jednak by PO-KO odważyło się na ten ruch.

– Z prezydentem Warszawy jest pewien problem. Zwycięski scenariusz to komisarz w stołecznym ratuszu, którego wskaże premier. To oznaczałoby, że stolica – wyborczy bastion PO – dostanie się w ręce nominata PiS. Komisarz będzie rządził miastem do nowych wyborów, które muszą być rozpisane w ciągu trzech miesięcy – uważają.

Trzy miesiące komisarycznego zarządzania PiS mógłby rzeczywiście świetnie wykorzystać. Nie zważając na przyszłe konsekwencje partia rządząca mogłaby w ten krótki okres rządów nad stolicą wpompować maksimum środków, co ułatwiłoby PiSowi kampanię.

Utrata stolicy stałaby się symbolem upadku Platformy Obywatelskiej.

ŹródłoL Gazeta Wyborcza