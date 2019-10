Staniszkis ostro o Tusku! „Nie trawię go. To cyniczny karierowicz. Nastawiony wyłącznie na osobiste korzyści”

Z tej strony ataku Donald Tusk się nie spodziewał! Jadwiga Staniszkis, ogromna przeciwniczka partii rządzącej teraz ostro atakuję byłego premiera za czasów PO. „Nie trawię go. To cyniczny karierowicz”.

– Nie trawię Donalda Tuska. To cyniczny karierowicz. Nastawiony wyłącznie na osobiste korzyści, także finansowe. Powinien pozostać na marginesie polskiej polityki. Władzę PiS może wyrwać tylko młode pokolenie. (…) Jeśli postanowi wrócić, nie powinien uzyskać poparcia ze strony opozycji – powiedziała na portalu wp.pl o Donldzeie Tusku, Jadwiga Staniszkis.

W wywiadzie dla wp.pl socjolog wprost powiedziała, że Polacy ją rozczarowali.

– Totalna obojętność ludzi na problemy demokracji w Polsce stwierdziła socjolog.

Powiedziała potem jaką wodzi w Polsce demokrację za rządów PiS.

– Filozofia rządzenia PiS jest taka: łączyć autorytaryzm z anarchią. Niszczenie rządów prawa. (…) Dla ludzi takich jak ja, którzy przez lata walczyli o wolną Polskę, to, co się w tej chwili dzieje, ta demoralizacja i anarchia towarzysząca władzy autorytarnej, jest czymś nie do wytrzymania. Młode pokolenie musi reagować – stwierdziła.

Zapytano ją zatem dlaczego Polacy wciąż popierają PiS?

– Bo Polska jest krajem ludzi biednych. Mamy biedne społeczeństwo. Ludzie więc doceniają to, co PiS zrobiło, jeśli chodzi o świadczenia socjalne. A zrobiło sporo. Ludzie są wdzięczni. I chcą więcej. Ale powinni być też wrażliwi na problem z wolnością w Polsce. A nie są – powiedziała.

– Biedni ludzie okazali wdzięczność PiS za rozdawnictwo socjalne. Obojętność ludzi na inne kwestie, właśnie jak te związane z wymiarem sprawiedliwości, jest przerażająca. To jest niezwykle niebezpieczne – płacze polityczna socjolożka.

– Nie chcę używać określenia „faszyzm”, ale w latach 30. mieliśmy podobną sytuację. Po kryzysie ludzie wdzięczni za politykę socjalną, za poczucie pewnego bezpieczeństwa, nawet na minimalnym poziomie, stworzyli korytarz do władzy dla dyktatorów – dodała.

Źródło: wp.pl