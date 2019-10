Trump ujawnia szczegóły akcji, w której zginął przywódca Państwa Islamskiego. „Zginął jak pies i tchórz”

Donald Trump ujawnił szczegóły akcji amerykańskich komandosów, w której zginął przywódca ISIS Abu Bakr al-Bagdadi. Wysadził się w powietrze zabijając trójkę swoich dzieci.

Amerykański prezydent podał, iż Abu Bakr al-Bagdadi schronił się w podziemnym tunelu wraz z trójką swoich dzieci.

Gdy dotarł do jego końca skąd nie było już drogi ucieczki, zdetonował pas szachida, który miał na sobie. Mimo iż w wyniku wybuchu ciało przywódcy Państwa Islamskiego zostało rozerwane na kawałki, nie ma wątpliwości co do tożsamości zabitego.

W eksplozji zginęła także 3 dzieci, które zabrał ze sobą. 11 innych zostało uwolnionych i nie odniosło żadnych obrażeń.

Amerykański prezydent powiedział, iż „al-Bagdadi zginął jak, pies i tchórz.”

Trump powiedział, że w akcji przeprowadzonej przez amerykańskie siły specjalne, nie ucierpiał żaden z komandosów. Zginęło za to wielu bojowników towarzyszących przywódcy Państwa Islamskiego.

Śmierć al-Bagdadiego była ogłaszana wielokrotnie zarówno przez USA jak i Rosję. Za każdym razem po kilku miesiącach okazywało się iż nie jest to prawda.

Przywódca ISIS ukrywał się na terytorium syryjskiej prowincji Idlib na terytorium kontrolowanym przez jedno z ugrupowań dżihadystycznych, Islamską Partię Turkistanu (TIP) , kontrolujących tę część Syrii.

Ugrupowanie jest wspierane przez Turcję. Nie wykluczone, że operacja zabicia al-Bagdadiego jest częścią porozumienia zawartego między Turcję i USA dotyczącego północnowchodniej Syrii kontrolowanej przez Kurdów.