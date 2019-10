Zbigniew Ziobro prokuratorem generalnym, ministrem i WICEPREMIEREM? Co na to Polacy?

Zbigniewowi Ziobrze udało się wprowadzić do Sejmu aż 18 posłów, co w wyraźny sposób zachwiało równowagą sił w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Komentatorzy polityczni dyskutują nt. tego co prokurator generalny może dla siebie ugrać dzięki parlamentarzystom Solidarnej Polski. Czy Polacy zgodziliby się na takiego wicepremiera?

Instytut SW Research na zlecenie portalu Rp.pl przeprowadził badanie, które ma odpowiedzieć na to pytanie. Jak Polacy zareagowaliby gdyby Zbigniew Ziobro był jednocześnie posłem, prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości i wicepremierem?

„Czy Zbigniew Ziobro powinien otrzymać tekę wicepremiera w rządzie, który powstanie po zebraniu się nowego parlamentu?” – brzmiało pytanie z badania. Wyniki nie pozostawiają żadnych złudzeń.

50,1 proc. respondentów na tak postawione pytanie odpowiedziało „nie”. Tylko 21,6 proc. ankietowanych uważa, że teka wicepremiera się Ziobrze należy. 28,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Trudno powiedzieć, czy PiS będzie przejmował się nastrojami, jakie taka decyzja wywoła wśród ludzi. Wszystko zależy od wewnątrzpartyjnych sondaży obozu rządzącego i tego czy tak kontrowersyjny ruch przełoży się jakoś na spadek poparcia dla Andrzeja Dudy.

Źródło: rp.pl