A to numer! Sylwia Spurek odchodzi z Wiosny! „To nie jest Wiosna, do której wstępowałam”

No i stało się! Sylwia Spurek czyli europosłanka od ochronny kur przed gwałtami kogutów poinformowała, że odchodzi z Wiosny. „To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi”. Czyżby kontrowersyjna polityk obraziła się na Roberta Biedronia?

Tego nikt się nie spodziewał! Europosłanka Sylwia Spurek zdecydowała się opuścić ugrupowanie Roberta Biedronia – Wiosnę. Czyżby ugrupowanie najsłynniejszego geja w Polsce było za mało lewicowe dla weganki noszącej skórzane paski?

„To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi. Dziś zrezygnowałam z członkostwa w Wiośnie. Będę niezależną posłanką S&D w PE. Wartości, program, cele są bez zmian. Dziękuję!” – pisze na swoim Twitterze europosłanka.

Sylwia Spurek do marca 2019 roku była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Wówczas odeszła z biura RPO i dołączyła do partii Wiosna.

Następnie z list partii Roberta Biedronia wystartowała w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których uzyskała mandat europosła. Tam zasłynęła swoimi pretensjami o menu w stołówce w europarlamencie. Teraz ma być niezależną posłanką we frakcji socjaldemokratów.

