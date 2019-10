Amerykański analityk ostrzega: „USA mogą wystąpić z NATO. Wiara Polaków, że Ameryka pomoże im w razie niebezpieczeństwa jest zabawna”

Amerykański analityk i doradca polityczny Robert Kagan uważa, że wiara Polaków, że USA pomogą im w razie niebezpieczeństwa jest „zabawna”. Podkreśla jednocześnie, że Europa nie jest w stanie samodzielnie zadbać o pokój na kontynencie.

Robert Kagan, jeden z czołowych przedstawicieli neokonserwatyzmu w USA, doradca republikańskich kandydatów na prezydenta Johna McCaina i Mitta Romneya oraz zwolennik interwencji w Iraku, nie wyklucza, że USA wystąpią z NATO, jeśli Donald Trump zostanie wybrany na kolejną kadencję.

– Nie to jest jednak decydujące. Niezależnie od tego, czy USA wyjdą z NATO, czy nie – czy ktoś jeszcze wierzy, że nasze zaangażowanie na rzecz Sojuszu jest tak samo silne jak cztery lata temu? Polacy są naprawdę zabawni, bo najwyraźniej myślą, że choćby NATO się rozwiązało, to USA nadal będą się troszczyć o ich bezpieczeństwo. Wierzą, że mogą zaufać Trumpowi – powiedział w najnowszym wydaniu tygodnika „Der Spiegel” Kagan.

Jednocześnie, uznał za całkowicie nierealistyczne, by Europa była w stanie sama zadbać o stabilność na kontynencie.

– Dorośnijcie. Byłoby świetnie, ale trzeba mieć niezniszczalny optymizm, aby wierzyć, że Europa pozostanie stabilna i pokojowa bez Stanów Zjednoczonych – oznajmił.

Wykluczył też, by Europejczycy byli gotowi do zastąpienia Stanów Zjednoczonych w różnych punktach zapalnych na świecie.

– Może coś mi umknęło, ale jak dotąd nie widzę, aby Europejczycy rwali się do wysyłania żołnierzy do Syrii. Bardzo życzyłbym sobie ich większego zaangażowania, ale jestem bardzo sceptyczny, czy byliby w stanie zastąpić Amerykanów. Problem zaczyna się na logistyce i sprzęcie, a kończy na najbardziej zasadniczych pytaniach. Czy Europejczycy naprawdę są gotowi zapłacić moralną cenę za interwencje wojskowe? Ponieważ to oznacza zabijanie ludzi, a także godzenie się na śmierć niewinnych cywilów. W każdej wojnie popełniane są bowiem błędy. Po II wojnie światowej Niemcy zamienili się w spokojny, cywilizowany naród. Nie sądzę, by chcieli nosić takie brzemię – tłumaczy ekspert, przyznając jednocześnie, że niepokoi go zmiana podejścia Waszyngtonu do Berlina w czasie kadencji Donalda Trumpa. Podważa ona bowiem powojenne założenia polityki USA wobec Niemiec.

Przypomina, że Niemcy przez dziesięciolecia słyszeli, że nie są normalnym narodem i że mają zajmować się gospodarką i w żadnym razie nie wydawać 5 proc. PKB na zbrojenia. Takie podejście, jak wyjaśnia, wynikało ze świadomości, że Niemcy zawsze były zbyt potężne jak na Europę. W związku z tym centralnym elementem powojennego europejskiego ładu były amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla sąsiadów Niemiec.

– Jeśli nagle żądamy od RFN, że mają się dozbroić, to jest to ryzykowna gra. Trump co prawda nie mówi nic innego niż John F. Ken­ne­dy, który też uważał, że Europejczycy powinni ponosić większe koszty na wspólne bezpieczeństwo, ale obecny prezydent myli się, jeśli uważa, że może pozostawić Europę samą sobie. Dzięki zjednoczeniu Niemcy ponownie stały się najludniejszym krajem w Europie i mają potencjał, aby stać się największą potęgą militarną na kontynencie. Jeśli Amerykanie się wycofają może dojść do następujących zdarzeń: sąsiedzi Niemiec uwolnią się od NATO, a być może nawet od UE, i spróbują przełamać hegemonię gospodarczą Niemiec, która już teraz u wielu budzi zawiść. To z kolei spowoduje gniew i gorycz w Niemczech – obawia się Robert Kagan.

O ile można się zgodzić z niektórymi tezami amerykańskiego eksperta warto mieć na uwadze, że dzisiejsze Niemcy pozbawione są doświadczonej armii. W praktyce utraciły możliwość jakichkolwiek ofensywnych działań. Nawet gdyby Niemcy zaczęli wydawać 2%, czy więcej, swojego PKB za armię to odtworzenie zdolności bojowych zajęłoby kilkanaście lat w najlepszym razie.

Podobna sytuacja ma miejsce w przemyśle. Odtworzenie możliwości produkcyjnych zwłaszcza w dużej skali wymagałoby ogromnych nakładów i czasu.

Lata demilitaryzacji spowodowały jednak dużo większe straty. Brak jest bowiem jakiejkolwiek woli walki, a także idei która miałaby jej przyświecać.

To o czym nie wspomniał amerykański ekspert to demografia Niemiec. Już teraz w grupie osób w wieku 18-29 lat większość stanowią osoby, które nie są rdzennymi Niemcami tylko dziećmi lub potomkami imigrantów z innych krajów Europy czy świata. Jest mało prawdopodobne, że takie osoby będą chciały oddawać życie za restaurację „Wielkich Niemiec”.

Źródło: PAP/nczas