Chcieli porwać Włocha. Teraz grozi im do 10 lat więzienia [VIDEO]

Policjanci zatrzymali sześciu mężczyzn, którzy przygotowywali się do uprowadzenia obywatela Włoch. – W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – poinformowała w poniedziałek rzecznik CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Jak ustalili śledczy sprawcy w 2016 roku uzyskali od pokrzywdzonego kwotę 490 tys. zł na inwestycje oraz tytułem pożyczek, po czym porozumieli się z sobą, zlecając dwóm mężczyznom uprowadzenie obywatela Włoch, który prowadzi międzynarodową działalność gospodarczą. Przestępcy chcieli wymusić na nim lub członkach jego rodziny okup w wysokości 500 tys. zł.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, mężczyźni wcześniej omówili plan porwania oraz wskazali miejsce gdzie pokrzywdzony ma być przetrzymywany. Ustalili też kwotę wynagrodzenia za jego uprowadzenie.

Na trop porywaczy wpadli funkcjonariusze z CBŚP. – Policjanci ustalili osoby mogące brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ich miejsca przebywania. Z ustaleń śledczych wynika, że za zlecenie uprowadzenia mogą być odpowiedzialni miejscowi „przedsiębiorcy” – przekazała rzecznik CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Dodała, że w wyniku skoordynowanych i szeroko zakrojonych działań, prowadzonych w tym samym czasie na terenie województwa zachodniopomorskiego, małopolskiego oraz lubelskiego funkcjonariusze zatrzymali sześć osób.

– W czasie przeszukań policjanci znaleźli przedmioty, które mogłyby być wykorzystane do popełnienia przestępstwa, m.in: broń, kajdanki oraz paralizator – poinformowała kom. Iwona Jurkiewicz.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, tam prokurator przedstawił czterem zatrzymanym mężczyznom zarzuty. – Dwóm zatrzymanym kierowania, zaś dwóm brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu uprowadzenie pokrzywdzonego w charakterze zakładnika, w celu wymuszenia zapłaty pieniędzy w zamian za jego uwolnienie – podała Prokuratura Krajowa.

– Podejrzani usłyszeli także zarzuty czynienia przygotowania do przestępstwa wzięcia zakładnika w celu zmuszenia go lub członków jego rodziny do wypłaty pieniędzy w zamian za jego uwolnienie – poinformowała PK.

Dodatkowo jeden z podejrzanych usłyszał zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Dwaj pozostali mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze świadka. Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.

Śledczy podkreślają, że sprawa może mieć charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

– Za zarzucane podejrzanym czyny grożą odpowiednio kary do 10, 8, 5 i 10 lat pozbawienia wolności – poinformowała PK.

Źródło: PAP