Czeska kuria wydaje oświadczenie w sprawie złapanego przez Stonogę księdza-pedofila. „W imieniu Kościoła przepraszamy”

Kuria diecezji ostrawsko-opawskiej wydała komunikat w związku ze złapaniem na gorącym uczynku homo-pedofila w sutannie. Sam kapłan przyznał się przed biskupem do swoich czynów.

Jak informowaliśmy, Zbigniew Stonoga opublikował zapowiadane nagranie o księdzu-pedofilu z Czech. Duchowny jest Słowakiem. Umówił się na seks z mężczyzną w Katowicach, który – według jego przekonania – był nieletni. Ponadto dopytywał go o kolegę ze szkoły, który porusza się na wózku inwalidzkim.

– Jest to jedyny przypadek kiedy sprawca poszukiwał dziecka na wózku inwalidzkim- to go bardzo podniecało.To że mi kręciły się łzy w oku, to nic.Policjanci tez mieli je mokre – pisał na Facebooku Zbigniew Stonoga.

Policja przeszukała pokój w hotelu w Katowicach oraz samochód księdza-pedofila. Nie aresztowała go jednak, tylko wezwała na przesłuchanie.

Dzisiaj kuria diecezji ostrawsko-opawskiej wydała komunikat w tej sprawie. – W niedzielę 27 października 2019 r. Mieliśmy do czynienia z doniesieniem o poważnym przestępstwie księdza naszej diecezji ostrawsko-opawskiej, które miało mieć miejsce w Polsce. Sam kapłan poinformował nas o tym fakcie. Ma świadomość, że działał niezgodnie z obowiązkami kapłańskimi, przeprasza za obrazę, którą popełnił i zrezygnował ze wszystkich swoich funkcji – czytamy w oświadczeniu kurii.

– Biskup przyjął tę rezygnację i odłożył ją z urzędu do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy. Działania kapłana i okoliczności tego aktu podlegają śledztwu polskiej policji, a także Kościoła, zgodnie z przepisami kościelnymi. W imieniu Kościoła przepraszamy, że to wydarzenie miało miejsce i nawet jeśli jest to porażka jednostki, Kościół zrobi wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec – napisano.

Źródła: doo.cz/nczas.com