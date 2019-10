Dobromir Sośnierz w TVP o Platformie Obywatelskiej: „Jest skazana na na wymarcie”

Poseł Konfederacji, Dobromir Sośnierz, przewiduje, że rola Platformy Obywatelskiej w polityce będzie coraz mniejsza i partia skazana jest na „wymarcie”. Powiedział jak według niego do tego dojdzie.

Dobromir Sośnierz był gościem niedzielnego programu Strefa Starcia w TVP Info. W telewizyjnym studio dyskutowano na temat powyborczych zmian w kierownictwie Platformy Obywatelskiej i jej politycznej przyszłości.

Poseł Konfederacji zapytany przez prowadzącego program czy PO skręci mocno w lewo zauważył, że zbyt wcześnie, by o tym mówić.

Sośnierz zauważył, że problemem Platformy jest zupełnie co innego.

– Myślę, że coraz mniej będzie nas obchodziło co się dzieje w Platformie, bo wydaje się, że siła nośna w tej partii się wypaliła. – ocenił.

– To co widać, to , że ona oddaje pola, Już w tych wyborach w czasie kampanii wyborczej było widać, że oni tak właściwie bez przekonania kandydują – kontynuował.

W ocenie Sośnierza wyborcy PO o poglądach lewicowych będą w przyszłości przepływali w kierunku Lewicy zaś wyborcy o poglądach wolnorynkowych będą popierali Konfederację.

– W środku zostanie taka bezbarwna Platforma, która chyba jest skazana na wymarcie – przewiduje Sośnierz.

Poseł Konfederacji nie widzi też nikogo charyzmatycznego, kto mógłby obudzić Platformę i pociągnąć ją w takim kierunku, by miało to podobną jak kiedyś siłę przebicia. Wspomniał w tym kontekście o Donaldzie Tusku zaznaczając jednak, że jest mało prawdopodobne by wrócił on do krajowej polityki.