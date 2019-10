Dramatyczna akcja ratunkowa! Chłopiec wpadł do głębokiego na 30 metrów odwiertu [VIDEO]

Ratownicy próbują uratować dwuletniego chłopca, który trzy dni temu wpadł do głębokiego na 30 metrów odwiertu. Nie wiadomo jaki jest jego stan.

Do zdarzenia doszło w piątek w indyjskiej prowincji Tamil Nadu. Sujith Wilson, 2-letni chłopiec, wpadł do odwiertu i początkowo ugrzęzł na głębokości 7,6 metra.

Niestety później ześlizgnął się dalej i obecnie znajduje się na głębokości około 30 metrów. Jego stan nie jest znany.

Kamera termowizyjna spuszczona do odwiertu wykryła ciepło ale brak ruchu ratownicy zakładają więc, że chłopiec może być nieprzytomny. Do odwiertu pompowany jest przez cały czas tlen.

Ratownicy próbują wydrążyć równoległy odwiert i w ten sposób dostać się do chłopca. Nie jest to łatwe bowiem pierwsza maszyna z ogromnym trudem przewiercała się przez skały. Na razie dowiercono się do głębokości zaledwie kilkunastu metrów.

Na miejsce akcji ściągnięto większą wiertnicę, która ma umożliwić wywiercenie otworu umożliwiającego ratownikowi na zejście do odwiertu.

While several types of rescue methods are being tried simultaneously, Sujith the 2-year-old boy continues to be trapped inside the borewell for the past 67 hours. #SaveSujith #PrayforSujith @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/iZ3Lgii7wP

— Jayakumar Madala (@JayakumarMadala) 28 octobre 2019