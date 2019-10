Monstrualna kara za zabicie kota! Grożą 3 lata więzienia i 100 tysięcy złotych

Policjanci z Iłowej w woj. lubuskim zatrzymali 37-latka, który zabił swojego kota. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa.

Zgłoszenie o zabiciu zwierzęcia przez właściciela wpłynęło na policję w sobotę 19 października. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zapukali do drzwi 37-latka. Mężczyzna nie zaprzeczał, że uśmiercił swojego kota i wskazał miejsce, gdzie go zakopał. Zwierzę zostało zabezpieczone do badań weterynaryjnych.

– Dzisiaj usłyszał zarzut umyślnego zabicia zwierzęcia. 37-latek przyznał się do zarzuconego czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze – powiedział Arkadiusz Szlachetko z KPP w Żaganiu.

Zarzucone mężczyźnie przestępstwo z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat oraz nawiązką w wysokości od tysiąca do 100 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Źródło: PAP