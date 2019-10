Nokaut w sklepie! Mężczyzna stanął w obronie kobiety i unieszkodliwił napastnika [VIDEO]

Do niecodziennego zdarzenia doszło w jednym ze sklepów w Stanach Zjednoczonych. Młody chłopak zaczął ubliżać kobiecie z dzieckiem. Kiedy zobaczył to inny mężczyzna, postanowił zainterweniować.

Młody chłopak nazwał w wulgarny sposób kobietę z dzieckiem i zażądał ich odejścia od kasy. Wówczas inny mężczyzna, który był obecny w sklepie, postanowił natychmiast zareagować.

Wymierzył mocne ciosy w stronę napastnika aż ten upadł. Gdy wstał, mężczyzna kazał mu opuścić sklep, a następnie znów kilka razy go uderzył, co skończyło się kolejnym upadkiem. Później wypchnął chłopaka ze sklepu.

Man knocked out twice after reportedly calling a woman with a child the ‘N-word’ and demanding that she walk away from the checkout. The identities of the parties involved are still unclear. pic.twitter.com/fpnNnam5Va

— RT (@RT_com) October 28, 2019