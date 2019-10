Sprawa zabójstwa „Pershinga”. Krzysztof Jackowski ujawnia ciekawe fakty

W dniu 13 października swoją premierą będzie miała książka „Gangsterskie egzekucje” autorstwa Janusza Szostaka. Znany dziennikarz śledczy porusza w niej m.in. kwestię zabójstwa Andrzeja K., słynnego „Pershinga”. Do sprawy tej odniósł się również Krzysztof Jackowski, który ujawnił w tej książce pewne ciekawe fakty.

W swojej najnowszej książce Janusz Szostak zajął się tematyką polskiego światka przestępczego, w tym również zabójstwa „Pershinga”. Co ciekawe, Andrzeja K. wspomniał w książce również znany jasnowidz Krzysztof Jackowski. Otóż pewnego dnia odwiedził go słynny gangster. Poniżej publikujemy fragment z książki Szostaka, w której to spotkanie zostało opisane.

– Nie chciałem tej wizji robić, bo to za duża odpowiedzialność była – przyznaje dziś jasnowidz.

– Bałem się, że się pomylę. Ale gdy trzymałem tę koszulę, to powiedziałem „Pershingowi” takie słowa: „Będziesz wychodził w Warszawie z hotelu i na parkingu podbiegnie do ciebie dwóch ludzi. Jeden z nich z broni, która bardzo szybko strzela, zabije cię”.

Reakcja „Pershinga” była zaskakująca. Gangster rozpiął dwa guziki koszuli i poklepał się po klatce piersiowej, na której zawsze nosił złoty naszyjnik z rękawicą bokserską:

– Krzysztof, tu nikt nie trafi – powiedział.

– Nie wiem, czemu tak powiedział. Niestety, pół roku później w Zakopanem, na parkingu przed hotelem został zastrzelony. Ja mu to przepowiedziałem, tylko pomyliłem miasta.