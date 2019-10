Strach wyjść na ulicę! Zwrócono mu uwagę, że źle zaparkował. Ten w furii rzucił się z nożem na matkę z córką

W dzisiejszych czasach, aż strach wyjść na ulicę! Na jednej z ulic w Białymstoku. matka z córką zwróciły uwagę 40-latkowi na parkingu. Ten w furii rzucił się na nie z nożem. Teraz nożownik usłyszał opinię psychiatrów.

Okazuje się, że biegli psychiatrzy uznali 40-letniego nożownik, który w marcu tego roku zaatakował nożem dwie kobiety w Białymstoku, za niepoczytalnego. Prokurator Rejonowy Białystok-Południe w „Kurierze Porannym” stwierdziła:

– Po zakończeniu wszystkich czynności, skierujemy do sądu wniosek o umorzenie postępowania, a jednocześnie o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.

Co to oznacza? Otóż prokuratura nie sporządzi w tej sprawie aktu oskarżenia, a śledztwo automatycznie zostanie umorzone. 40-latek zatem zamiast trafić do więzienia, pozostanie w zakładzie psychiatrycznym w Choroszczy.

Do ataku nożownika doszło w marcu na ul. Bema, tuż przy komendzie miejskiej policji w Białymstoku. Atak był poważny, bo 47-letnia kobieta została ugodzona nożem trzy razy: w okolicach szyi, lewej piersi i w okolicy lewego ramienia. 16-latka została zraniona dwa razy w okolice szyi. Świadczy to o tym, że mężczyzna chciał zabić.

Źródło: policja.pl/ Kurier Poranny