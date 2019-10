Takie rzeczy tylko na Ukrainie! Karetka zgubiła pacjenta… [VIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło w ukraińskiej miejscowości Nowomoskowśk. Z jadącej karetki pogotowia wypadł pacjent. Na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń.

Sytuacja ta została nagrana przez wideorejestrator zamontowany w jednym z samochodów, którego kierowca poruszał się drogą za karetką. W pewnej chwili prowadzący pojazd zauważył leżącego na jezdni mężczyznę. Na szczęście nie jechał zbyt szybko i zdążył zatrzymać swój pojazd.

Dlaczego mężczyzna wypadł z karetki? Jedna z wersji mówi, że pacjent był pijany i nie chciał być przewieziony do szpitala, w związku z czym otworzył drzwi i wypadł z pojazdu. Inna wersja zakłada natomiast, że to personel karetki nie zamknął właściwie drzwi, co też przyczyniło się do zdarzenia.

Jak podaje portal dp.informator.ua, mężczyzna nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Koniec końców udało mu się też trafić do szpitala.

Zdarzenie to jest również interesujące z punktu widzenia polskich pacjentów, gdyż według Dziennika Gazety Prawnej, Ministerstwo Zdrowia zamierza ułatwić zatrudnianie lekarzy spoza krajów Unii Europejskiej, także z Ukrainy.