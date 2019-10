Donald Trump pokazał zdjęcie psa, który został bohaterem akcji przeciwko liderowi Państwa Islamskiego [FOTO]

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie kryje swego zadowolenia ze śmierci lidera Państwa Islamskiego Abu Bakra al-Bagdadiego. Jednym z bohaterów akcji amerykańskich komandosów stał się owczarek milanois o kryptonimie „K-9 Fighter”.

Amerykańscy żołnierze przeprowadzili akcję wymierzoną w lidera ISIS w sobotę 26 października. Zakończyła się ona śmiercią Abu Bakra Al-Bagdadiego.

Jednym z głównych bohaterów operacji stał się owczarek rasy milanois o kryptonimie „K-9 Fighter”. W trakcie działań zwierzę zostało lekko ranne.

– Nie możemy ani pokazać jego zdjęć, ani zdradzić jego imienia, musimy chronić jego tożsamość – mówił szef sztabu armii USA generał Mark Milley podczas rozmowy z dziennikarzami.

Inaczej natomiast uważa Donald Trump, który na Twitterze ujawnił zdjęcie psa oraz napisał kilka słów więcej.

– Odtajniliśmy zdjęcie cudownego psa (imię nieodtajnione), który wykonał tak doskonałą robotę w schwytaniu i zabiciu lidera ISIS Abu Bakra al-Bagdadiego – poinformował amerykański prezydent.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019