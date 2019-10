Donald Trump: Siły amerykańskie zabiły prawdopodobnego następcę Bagdadiego

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że amerykańscy żołnierze zabili prawdopodobnego zastępcę Abu Bakra al-Bagdadiego, przywódcy Państwa Islamskiego (IS), który zginął w weekend podczas operacji sił USA w Syrii.

– Właśnie potwierdzono, że pierwszy zastępca Abu Bakra al-Bagdadiego został zlikwidowany przez amerykańskich żołnierzy – napisał na Twitterze amerykański prezydent. Najprawdopodobniej przejąłby on przywództwo w ISIS po śmierci Bagdadiego.

Trump nie podał konkretnego nazwiska, ale agencja Reutera przypomina, że w poniedziałek USA potwierdziły doniesienia o śmierci Abu al-Hasana al-Muhadżira – rzecznika ISIS.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019