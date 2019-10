Ojciec Tadeusz Rydzyk narzeka. Zobacz czego domaga się od słuchaczy!

Ojciec Tadeusz Rydzyk w przestrzeni publicznej uchodzi za jednego z najbardziej kontrowersyjnych duchownych w naszym kraju. Jego ostatnie wypowiedzi tylko pogłębiły ten stan rzeczy. Rydzyk poruszył w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” kwestie finansową – czyli dobrze sobie znaną – narzekając, że wierni za mało rzucają na tacę.

Na łamach periodyku podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi wsparcia finansowego dla Radia Maryja. Ojciec dyrektor twierdzi, że jego rozgłośnia ma wielu słuchaczy, ale nie do końca przekłada się to na kwoty otrzymywane w koperta ze wsparciem.

– Ofiarność jest duża, ale nie aż taka, jak być powinna. Nie ma jeszcze w Polsce takiej odpowiedzialności za Kościół – stwierdził.

Duchowny z Torunia zauważył, że odsetek, tych którzy decydują się wspierać jest jego zdaniem zdecydowanie za mały.

– Ale jaki procent pomaga? Weźmy pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Często to i ponad 200 tys. ludzi. Tych, którzy czują więcej, którzy rozumieją sprawy, o których mówię. A ilu składa ofiarę? Jak 20 tys. to bardzo dobrze. Wiemy, bo prosimy, by koperty z ofiarami były podpisane, by można później podziękować – wyjaśnił duchowny.