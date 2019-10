Próba ukrycia gotówki w garażu, a w tle turecki deweloper. Zatrzymano burmistrza dzielnicy Włochy, mocno powiązanego z PO

CBA zatrzymało burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy Artura W. Jak podało Biuro, samorządowiec został aresztowany tuż po przyjęciu od dewelopera łapówki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

– Agenci z warszawskiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby uwikłane w korupcyjny proceder. Na gorącym uczynku, tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych, zatrzymano burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy – poinformowało CBA.

Według Biura burmistrz „pieniądze wziął od znanego dewelopera i jednocześnie przedsiębiorcy budowlanego”, a gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny.

Jak dodał na Twitterze Maciek Wąsik, współpracownik Mariusza Kamińskiego ze służb specjalnych, drugą zatrzymaną osobą jest znany deweloper, były właściciel Pogoni Szczecin.

CBA zatrzymało na gorącym uczynku przyjęcia łapówki burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Wraz z nim zatrzymano znanego dewelopera, byłego właściciela Pogoni Szczecin — Maciej Wąsik🇵🇱 (@WasikMaciej) October 29, 2019

Chodzi o Sabriego B., który na przełomie wieków szefował Pogoni Szczecin. Po romansie z futbolem, zaczął działać w branży deweloperskiej i po latach stał się jednym z najbardziej znanych tureckich biznesmenów prowadzących interesy w Polsce. Na początku 2019 roku pojawiły się informacje, jakoby miał wrócić do piłki i przejąć upadający Stomil Olsztyn, ale ostatecznie do tego nie doszło.

W lutym br. „Rzeczpospolita” opisywała proceder, w którym Sabri B. miał być poszkodowanym. Na podstawie całkowicie sfałszowanych dokumentów sąd gospodarczy w Warszawie oddał należącą do Turka spółkę Reformer Development w inne ręce. W sprawę zaangażował się nawet ambasador Turcji w Polsce, który poprosił o pilną interwencję ministra Zbigniewa Ziobro.

Zarzuty dla Artura W. i Sabriego B.

Jak opisuje portal tvp.info do przekazania łapówki doszło na ulicy. Burmistrz Włoch jechał maserati, z naprzeciwka swoim autem nadjechał Sabri B. Mężczyźni uchylili szyby, biznesmen wrzucił urzędnikowi pieniądze, obaj odjechali każdy w swoją stronę. Wszystko obserwowali agenci CBA. Artur W. został zatrzymany w garażu przy domu, a Sabri B. w jednej z tureckich restauracji niedaleko lotniska Okęcie.

Zarówno burmistrz dzielnicy Włochy jak i turecki biznesmen mają usłyszeć zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Jak podało CBA, w zamian za łapówki Artur W. wydawał korzystne dla dewelopera decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy, miał też podejmować się załatwiania podobnych decyzji w innych warszawskich urzędach.

– Z ustaleń śledztwa wynika, że była to już najprawdopodobniej kolejna transza przyjęta przez urzędnika. Funkcjonariusze przeszukali gabinet burmistrza i siedziby firm należące do biznesmena. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i kopie binarne, które będą stanowić dowody w sprawie. Mężczyźni trafili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – poinformowało CBA.

Artur W. z Koalicji Obywatelskiej został burmistrzem Włoch w listopadzie ubiegłego roku, wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan.

Źródło: Nczas.com/TVP Info/PAP