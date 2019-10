Skorumpowany Artur W. bratał się z całą „śmietanką towarzyską” PO. Kwiatki, „misie” i uściski. Znajomości od Kidawy-Błońskiej przez Trzaskowskiego po Schetynę [FOTO]

We wtorek CBA zatrzymało na gorącym uczynku Artura W., burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Polityk na oczach funkcjonariuszy podjechał maserati i stanął obok innego samochodu. Okazało się, że siedział w nim turecki biznesmen branży deweloperskiej, który wrzucił mu przez okno paczkę z 200 tys zł! Co ciekawe W. od lat znał się z najważniejszymi politykami Platformy Obywatelskiej.

Artur W. od lat jest politykiem dobrze umocowanym w strukturach PO, o czym świadczy m.in. fakt, że w 2011 roku – w wieku zaledwie 35 lat – został prezesem potężnej spółki ochroniarskiej „Naftor”, będącej własnością Skarbu Państwa. Na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Obecnie też nie omijają go dobre „fuchy”. Burmistrz Włoch zasiada bowiem w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa. Z tego tytułu w 2018 roku osiągnął dochód ponad 40 tys. zł – co wynika wynika z jego oświadczenia majątkowego.

Po pierwszych doniesieniach o zatrzymaniu przez CBA media społecznościowe zalały wpisy z fotografiami, na których W. wita się, ściska i pozuje z najważniejszymi ludźmi Platformy. W tym samym czasie PO-wska „śmietanka” towarzyska zaczęła odcinać się od byłego już kolegi.

W internecie można znaleźć zdjęcia, na których W. pozuje z liderem PO Grzegorzem Schetyną. Ich nastroje po wtorkowych wydarzeniach są już z pewnością nieco inne.

Schetyna: Artur W.? Nie znam człowieka. https://t.co/POMfGgocuQ — Slavo Sieradzkić (@slaw_sieradzki) October 29, 2019

Burmistrz Włoch Artur W. został przez rzecznika dyscypliny partyjnej na mój wniosek zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej – poinformował z kolei lider warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński. Cóż.. a jeszcze kilka tygodni wcześniej Kierwiński korzystał z pomocy W. w kampanii przed wyborami do parlamentu.

– Artur W. do ostatnich chwil kampanii wyborczej wspierał @MKierwinski – napisał na Twitterze radny Warszawy z ramienia PiS Sebastian Kaleta.

– Czy Pan Poseł wiedział o korupcyjnych zapędach współpracownika? Czy to Pan rekomendował go na stanowisko burmistrza Włoch? – pytał Kaleta, a pod wpisem umieścił zdjęcie obu polityków PO w przyjacielskim uścisku.

Artur W. do ostatnich chwil kampanii wyborczej wspierał @MKierwinski Czy Pan Poseł wiedział o korupcyjnych zapędach współpracownika? Czy to Pan rekomendował go na stanowisko burmistrza Włoch? pic.twitter.com/hQ8x1FZ8RC — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 29, 2019

– Kwiaty dla pani Kidawy-Błońskiej od kierowcy #Maserati – podpisał inny wpis na TT warszawski radny. Tutaj postanowił przypomnieć jak jedna z liderek PO Małgorzata Kidawa-Błońska odbiera kwiaty z rąk kolegi – świeżo upieczonego aferzysty.

Kwiaty dla pani Kidawy-Błońskiej od kierowcy #Maserati. pic.twitter.com/viiJszKvXg — Szanowny Pan Janusz (@SzPJanusz) October 29, 2019

„Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski złożył we wtorek wniosek do przewodniczącej rady dzielnicy Włochy o odwołanie z funkcji burmistrza Włoch Artura W., zatrzymanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne” – poinformował rzecznik warszawskiego ratusza Kamil Dąbrowa. Co ciekaw prezydent Warszawy w przeszłości też pozował do zdjęć z kolegą, którego postanowił odwołać.

Źródła: nczas.com, PAP, Twitter