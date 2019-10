Spada PiS, rośnie Lewica i Konfederacja. Powyborczy SONDAŻ poparcia dla partii politycznych

Według najnowszego sondażu Kantar, w porównaniu do wyborów parlamentarnych, spadło nieco poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Rosną w siłę natomiast Lewica oraz Konfederacja.

Najnowszy sondaż Kantar wskazuje oczywiście zdecydowane zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Wśród zdecydowanych wyborców partia Jarosława Kaczyńskiego notuje 41,5 procent.

Na drugim miejscu niezmiennie Koalicja Obywatelska, na którą miałoby głosować 28,5 procent wyborców, co jest wynikiem niewiele lepszym od tego uzyskanego w wyborach.

Wyraźny wzrost poparcia miałaby natomiast notować Lewica, którą popiera 14,9 procent badanych. To o ponad 2 punkty procentowe więcej niż w w wyborach parlamentarnych i największy wzrost poparcia.

Tuż za podium ex-equo znalazły się PSL oraz Konfederacja. Na oba te ugrupowania głosować chce 7,4 procent badanych. W przypadku Konfederacji oznacza to wzrost w porównaniu do wyniku z wyborów, z kolei dla PSL to znaczący spadek.