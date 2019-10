Stonoga ostro. „Polskie społeczeństwo jest niewydolne. Zrozumcie ludziska: PiS to Hitler”

Zbigniew Stonoga nie zamierza chować się w szafie. Ocenił, że „polskie społeczeństwo jest niewydolne społecznie” zaś „PiS to Hitler”. A wszystko to napisał wychodząc od sprawy księdza homo-pedofila z Czech o słowackiej narodowości, którego złapano w Polsce.

Zbigniew Stonoga zaczął swój wpis od użalania się i napisał coś o rzekomych milionach, które miały być wydane (przez kogo?) na jego ośmieszenie. Wydaje się jednak, iż do tego żadne miliony nie były potrzebne. Dalej Stonoga ocenił, że „Polska jako państwo prawne dawno zdechła pozostała atrapa demokratycznego państwa prawnego modyfikowana i zarządzana przez psychopatę”.

– (…) przez Wasze palce przelatują najistotniejsze informacje na temat pisowskiego łajna. Jeżeli bowiem przez miesiąc nie przebiła się informacja nt. Witolda Ziobry (organizatora zaplecza finansowego PiS)i opiewającego na 500.000.000 euro przelewu, to można pokusić się o wniosek, że polskie społeczeństwo jest niewydolne społecznie – ocenił Stonoga.

– Co to oznacza?, a no to że najniższa klasa społeczna jest tak zafascynowana wodzem, że nie widzi ryzyka płynącego z tego wodzostwa.Tymczasem wspominane ryzyko jest szalenie realne , a przeto i niebezpieczne.Jeżeli społeczeństwo godzi się na publiczne wyniszczanie takich ikon jak Stanisław Zabłocki i Jemu podobnych w imię PRL-owiskiej szmaty, która do niedawna była szefem sejmowej komisji Praw Człowieka, to oznacza to że mamy do czynienia z motłochem nie rozumiejącym nawet genezy słowa motłoch – zauważył.

W dalszej części zaatakował też Kościół. – Jeżeli ktoś taki jak ziobro decyduje o losach Polski od strony praworządności, to oznacza to,że Polska nie istnieje.W Jej miejsce istnieje polska rzeczpospolita mocherowa – pisowa uzurpująca sobie prawo do zarządzania naszym życiem. Większość z Was siedzi i myśli „a co ja będę się wychylał jak oni nawet stonogę zamknęli i robili z nim co chcieli”-dopóki będziecie tak myśleli dopóty plugawe pisowskie świnie będą czuły się mocne.Wystarczy się sprzeciwić, wystarczy mieć własne zdanie, wystarczy przestać chodzić do pedofil w tęczowych sutannach, żeby śmiecie zaczęły liczyć się ze zdanie Człowieka – napisał Stonoga.

– Zrozumcie to ludziska-pis to Hitler, Hitler to zagłada Narodu i jego tożsamości – zakończył swój wpis Zbigniew Stonoga.