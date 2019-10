Victor Orban wspiera Turcję. „To w interesie Węgier. Jedno Roszke wystarczy”

Victor Orban podczas jednego z wywiadów powiedział, że ostatnie działania prezydenta Turcji Erdogana są zgodne z interesem Węgier, dlatego nie może skrytykować tureckiej ofensywy przeciwko Kurdom w północno-wschodniej Syrii.

W wywiadzie dla Radia Kossuth Orban zauważył, że są tylko dwa rozwiązania wobec Syryjczyków przebywających na terenie Turcji – albo wrócą do domu, albo przyjadą do Europy. Trzeciej drogi nie ma. Jeśli ma więc wybierać, zdecydowanie opowiada się za pierwszym wariantem.

– Zanim jednak zostaną odesłani do ojczyzny, region musi się ustabilizować. Trzeba utworzyć bezpieczną strefę, o co zabiega w północnej Syrii właśnie Erdogan – stwierdził Orban.

Szacuje się, że w Turcji przebywa obecnie ok. 3,5 mln syryjskich imigrantów. Erdogan w ostatnich miesiącach wielokrotnie groził, że „otworzy bramy” do Europy Syryjczykom. Aby tak się nie stało, warunek był jeden – Unia Europejska nie może wtrącać się w sprawy pomiędzy Turcją a Kurdami.

Orban wskazał, że gdyby ziścił się scenariusz „otwarcia bram do Europy”, miałoby to katastrofalne skutki. Przypomniał rok 2015 i gwałtowne starcia pomiędzy węgierską strażą graniczną a imigrantami próbującymi przedostać się do Unii Europejskiej od strony Serbii.

– Setki tysięcy migrantów wpadłoby najpierw do Grecji, potem przedostało się na Bałkany, by ostatecznie forsować węgierską oraz chorwacką granicę i tym samym przekroczyć próg UE – przewiduje rozwój wypadków Orban.

– Dlatego w interesie Węgier leży, aby tak się nie stało. Jedno Roszke (węgierska miejscowość-symbol napływu imigrantów – red.) zdecydowanie wystarczy – dodał.

Orban został również zapytany o zasadność – momentami brutalnej – wojskowej ofensywy Turcji i odwrócenie oczu całego świata od cierpienia Kurdów.

– Cóż, USA i Turcja zawarły porozumienie. Porozumiały się dwie największe potęgi militarne w NATO. Prawdę mówiąc, nie możemy nic w tej kwestii zrobić – stwierdził.