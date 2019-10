Donald Tusk będzie kandydował na Prezydenta? Małgorzata Kidawa-Błońska się wygadała

Małgorzata Kidawa-Błońska wygadała się kiedy Donald Tuska ma zdecydować czy stanie do walki o fotel prezydenta z Andrzejem Dudą. Zapewniła także, że jak się zdecyduje to: – Na pewno z Donaldem Tuskiem nie będę konkurowała – zapowiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia ZET, zdradziła, że jest bardzo ciekawa tego, co 2 grudnia ogłosi Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej wraz z końcem listopada przestanie pełnić swoją funkcję i zapowiedział, że tego właśnie dnia poinformuje o dalszych politycznych planach.

Zapytana przez dziennikarkę o to, czy będzie konkurencją dla Donalda Tuska w nadchodzących wyborach odrzekła, że:

– Na pewno z Donaldem Tuskiem nie będę konkurowała, bo przedstawiciel Koalicji będzie konkurował z panem Dudą, a pan Andrzej Duda powiedział, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków.

– Powiedział to na poważnie i ktoś, kto chce być prezydentem i mówi takie słowa, już sam się wyklucza, bo część ludzi jest poza jego zasięgiem – dodała.

Odnośnie wyborów prezydenckich podała też, że czeka na to, co ogłosi Donald Tusk, który 2 grudnia ma przedstawić plany na swoją polityczną przyszłość. – Na pewno to jest dla mnie bardzo ważna informacja o tym, co będzie robił – powiedziała Kidawa-Błońska, dodając, że nie będzie z Tuskiem konkurowała.

Źródło: „Super Express”/ Radio Zet