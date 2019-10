Krzysztof Bosak w TVP Info. Polityk Konfederacji mówił o zatrzymaniu Artura W. [VIDEO]

Krzysztof Bosak gościł we wtorek w studiu TVP Info, gdzie wraz z innymi politykami rozmawiał o zatrzymaniu burmistrza warszawskich Włoch Artura W. Poniżej prezentujemy fragment wypowiedzi jednego z posłów Konfederacji.

– Nie mogę się zgodzić z tym, co tutaj powiedział pan w sprawie tych WZ. Przecież to jest ta sama sprawa, którą złośliwie w mojej ocenie administracja związana z Platformą przyblokowała budowę tych inwestycji deweloperskich, o których mówił Jarosław Kaczyński, tych słynnych wież. To był dokładnie ten sam temat, że im wyszło między tymi wieżowcami nie da się wybudować nowych wieżowców, nie, bo nie – mówił Bosak.

– Ja chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt tej sprawy, gdyż interesujący ciąg dalszy tej sprawy, którą tutaj znamy, związany z przekazaniem łapówki, zarysował w cytacie jeden z radnych związanych z PiS-em na swoim koncie na Twitterze. Ja może to odczytam: „Agenci, którzy udali się za Sabrim B., dojechali na ul. Maciejki. Biznesmen wszedł do tureckiej knajpy. W restauracji było kilkadziesiąt innych osób, które stawiły opór agentom, usiłowano też ukryć B. Tych, którzy stawiali opór, powalono na ziemię” – kontynuował.

– No i pyta radny PiS-u, czy zaczynają się strefy no-go. Myślę, że warto też zwrócić uwagę, że w tej całej historii mamy przykład świetnie zintegrowanego cudzoziemca, tak dobrze zintegrowanego, że potrafi korumpować polskich polityków, a jego koledzy z tureckiej społeczności wstawiają się za nim, i to też zasługuje na jakąś analizę – podkreślił.