Marszu Niepodległości nikt nie powstrzyma! Robert Bąkiewicz w NCzasTV NA ŻYWO [VIDEO]

Gościem w NCzasTV będzie dziś prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Rot Niepodległości Robert Bąkiewicz. Dominik Cwikła dopyta o przygotowania do marszu, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie oraz o rozpoczętą zbiórkę pod obywatelskim projektem #Stop447.

Czy przygotowania do Marszu Niepodległości przebiegają bez rządowo-policyjnych niespodzianek? Jakiej frekwencji w tym roku oczekują organizatorzy? Czy uda się zebrać podpisy pod projektem #Stop447 i czy przejdzie on chociaż przez pierwsze czytanie, czy zostanie zgodnie z tradycją III RP od razu wrzucony do niszczarki?

Startujemy o godz. 18.30. Zapraszamy!