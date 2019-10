O co mu chodzi? Aleksander Łukaszenka zamierza „wyrąbać okno do Europy”

Aleksander Łukaszenka zamierza w najbliższym czasie odwiedzić Austrię oraz Łotwę. Celem tych wizyt jest „konieczność wyrąbania okna” do Europy.

– Austria, Łotwa i inne kraje – to okna po całym tym ogrodzeniu, które zostało wokół nas zbudowane. Co więcej, niektórzy nawet sankcje nakładali na nas. Dlatego teraz musimy – nie to, że na nowo, ale na nowym poziomie, w nowych czasach wyrąbywać te okna i budować drogi do Europy – powiedział Aleksander Łukaszenka podczas wizyty w republikańskim centrum onkologii.

Według prezydenta Białorusi, od czasów cara Piotra I głowy państw mają jedno podstawowe zadanie – „otwieranie, albo wyrąbywanie okien tam, gdzie jest to konieczne i możliwe”.

Łukaszenka dodał, że celem jego podróży jest zdobycie nowych rynków zbytu dla białoruskich towarów. Jego zdaniem, niektórzy przedsiębiorcy z tego kraju ignorują możliwości sprzedawania swoich towarów w Europie. Łukaszenka wyraził nadzieję, że niektórzy z nich będą mu towarzyszyć w podróży do Austrii i na Łotwę, a także do Chin, Indii, państw Bliskiego Wschodu oraz Rosji.

