Platformersi wykluczyli z partii burmistrza Artura W. zatrzymanego przy przyjmowaniu łapówki przez CBA

Burmistrz stołecznej dzielnicy Włochy Artur W. został w środę przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej wykluczony z partii – poinformował rzecznik PO Jan Grabiec. Decyzja władz PO była w tej sprawie jednomyślna. Wcześniej Artur W. był zawieszony w prawach członka ugrupowania.

– Zarząd Krajowy podjął decyzję o wykluczeniu byłego (już) członka Platformy Obywatelskiej na wniosek rzecznika dyscypliny partyjnej – powiedział Grabiec na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że choć władze PO nie mają dostępu do materiałów ze śledztwa, to okoliczności sprawy wystarczają do tego, by zarząd jednomyślnie podjął decyzję o wyrzuceniu Artura W. z PO.

Artur W. został zatrzymany prze CBA i usłyszał już zarzut przyjęcia korzyści majątkowej.

Źródło: PAP