Te przepisy szokują. Dwa lata więzienia dla żony za nieuprawianie seksu z mężem

Kobiety w Ghanie mają ustawowy obowiązek seksu z mężem, jeśli tego sobie zażyczy. W razie odmowy, kobiecie grozi grzywna a nawet więzienie. Jednak także mężczyźni mają w tym afrykańskim kraju pewne specyficzne obowiązki.

Prawo w Ghanie jest dość specyficzne. Jeśli żona odmówi mężowi seksu, ten może oskarżyć ją o molestowanie emocjonalne. Konsekwencje za ten czyn są dotkliwe.

Kobieta może zostać ukarana grzywną w wysokości 6 tys. GH, czyli 4,2 tys. zł. Oprócz tego czyn ten karany jest pozbawieniem wolności do dwóch lat.

Prawo to pochodzi z ustawy sprzed 12 lat. Ustawa mówi o przemocy domowej. Niedawno George Appiah-Sakayi z Central Regional Coordinator of the Domestic Violence and Victim Support Unit (DOVVSU) apelował do „krzywdzonych” mężów, by wszelkie odmowy stosunków seksualnych ze strony żony jak najszybciej zgłaszali policji.

Co ciekawe, mąż może legalnie odmówić w Ghanie seksu z żoną. Ma jednak inne kwestie, których musi pilnować.

– Jeśli mąż odmawia jedzenia pożywienia, które przygotowała dla niego żona, i w ten sposób sprawia, że kobieta czuje się nieszczęśliwa, co przyczyni się do powstania bólu emocjonalnego, może ona zgłosić to policji – czytamy w ustawie.

– Jeśli mąż wróci późno do domu i sprawi, że jego żona będzie niezadowolona, może złożyć skargę do DOVSSU – zaznaczono.

Źródło: planeta.pl