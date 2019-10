Bosak, Korwin-Mikke, Braun, Michalkiewicz, Jakubiak? Kto wystartuje w prawyborach Konfederacji?

Kto wystartuje w prawyborach Konfederacji? Dziś jeszcze tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że w prawyborach będą mogli wziąć nie tylko przedstawiciele Konfederacji, ale także sprzyjający jej liderzy opinii publicznej oraz politycy niezwiązani z żadną dużą partią.

Krzysztof Bosak był rano gościem Radia Wnet, gdzie mówił m.in. o prawyborach Konfederacji. Te mają się odbyć w okresie od drugiej połowy listopada do stycznia. Wówczas ma odbyć się ogólnopolski zjazd elektorów, którzy zdecydują o wyborze jednego kandydata prawicy w wyborach prezydenckich.

Poseł Bosak zdradził, że elektorzy mają reprezentować poszczególne województwa, a siła ich głosu ma odpowiadać poparciu Konfederacji w danym regionie. W prawyborach nie wystartują jedynie przedstawiciele partii, ale także liderzy opinii publicznej, chętni publicyści, czy politycy o podobnych poglądach.

Jak na razie żadne nazwiska nie padają, możemy więc jedynie spekulować. Niemal pewny wydaje się start Grzegorza Brauna, pojawić się powinien także Krzysztof Bosak, głównie ze względu na to, że Ruch Narodowy nawet jakby chciał wystawić kogoś innego, to nie ma drugiego rozpoznawalnego polityka, który skończył już 35 lat.

Nie wiadomo, kto zdecyduje się na kandydowanie z ramienia partii KORWiN, sam prezes Janusz Korwin-Mikke przyznał w jednym z wywiadów, iż niekoniecznie ma ochotę na kolejną kampanię. Być może pojawi się dwóch kandydatów wolnościowych, wśród najpoważniejszych nazwisk pojawiają się Jacek Wilk i Artur Dziambor.

Do tego dojdą osoby spoza Konfederacji. Na start mogą zdecydować się sprzyjający liderzy opinii publicznej, jak Stanisław Michalkiewicz, który co prawda zapowiadał, że do polityki nie ma zamiaru wracać. Jednak start w wyborach prezydenckich to co innego, niż kandydowanie do Parlamentu.

Być może w prawyborach pojawią się też politycy o poglądach podobnych do Konfederacji, którzy jednak obecnie z różnych powodów w niej nie są. Takim kandydatem na kandydata mógłby być np. poseł Marek Jakubiak, który współpracował z Konfederacją przed majowymi wyborami do PE.

Jak na razie wszystko to pozostaje jednak w sferze domysłów. O tym kto będzie kandydował w prawyborach przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni.