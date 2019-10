Brutalna szczerość wiceprezesa PiS! Potwierdził to, co od wielu lat powtarza Korwin-Mikke [VIDEO]

Adam Lipiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Polsat News, gdzie mówił m.in. o Konfederacji. Polityk bez ogródek przyznał, że u podstaw systemu III RP leżało to, by nie powstała ideowa prawica. Potwierdził tym samym słowa Janusza Korwin-Mikkego.

Scena polityczna w Polsce od 30 lat zabetonowana jest przez tych samych graczy. Prawo i Sprawiedliwość udaje prawice, Platforma Obywatelska ma być partią bardziej centrową, jest też Sojusz Lewicy Demokratycznej, który skutecznie blokuje powstanie nowej, niezależnej od niego prawicy.

I wszystko by się udało, gdyby nie „te wścibskie dzieciaki”, jak to padało w bajce Scooby-Doo. Mowa oczywiście o najmłodszej formacji politycznej w Polsce, czyli Konfederacji. Prawdziwa prawica zdobyła w tych wyborach ponad 1,2 mln głosów, co przełożyło się na 6,81 procent i 11 posłów.

Tymczasem przedstawiciele Lewicy mówili o tym, że wejście Konfederacji to „pomyłka przy pracy”. Teraz natomiast na chwilę szczerości zdobył się wiceprezes PiS-u.

– Myśmy przyjęli takie założenie żeby dla dobra Polski nie powstała narodowa, nacjonalistyczna prawica. Dopóki istniało PiS taka prawica nie powstała ku zadowoleniu wszystkich – powiedział szczerze Lipiński.

Jak widać wyśmiewane często słowa Janusza Korwin-Mikkego o układzie zawartym przy Okrągłym Stole, aby nigdy w Polsce do władzy nie doszła prawdziwa prawica zyskały potwierdzenie. Przyznał to sam wiceprezes największej obecnie partii z bandy czworga.