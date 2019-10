Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o abp. Sławoju Leszku Głódziu: „Trzeba powiedzieć prawdę – jest to alkoholik, który doprowadził już do wielu ekscesów”

Polski Kościół przeżywa kolejny wstrząs, tym razem związany z abp. Sławojem Leszkiem Głódziem. Teraz do sprawy odniósł się ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który wprost powiedział co o tym sądzi.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był gościem radia Wnet. Poniżej prezentujemy co powiedział w sprawie metropolity Gdańska.

– Ja w swoim archiwum poszukałem, pierwszy tekst na ten temat pisałem 9 lat temu, czyli wtedy, kiedy się pojawiły ze strony księży, i tu trzeba wyraźnie powiedzieć – nie ze strony mediów laickich, ale ze strony księży archidiecezji gdańskiej – zarzuty, różnego rodzaju pretensje o sposób traktowania ich jako podwładnych – mówił duchowny.

– Później w ciągu ostatnich lat rozmawiałem kilkakrotnie na ten temat. Zresztą ukazywały się publikacje, natomiast to, co mnie najbardziej boli, to brak reakcji nuncjatury papieskiej na to wszystko. Bo jeżeli ta sprawa kotłuje się od wielu lat i jeżeli są ewidentne, styl zachowania się biskupa Głódzia jest nie do przyjęcia, niezależnie jak będziemy to tłumaczyć. Szef Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział, że trzeba to zrozumieć arcybiskupa, bo to jest „typowy podlasiak”. Ja bym na miejscu mieszkańców Podlasia się po prostu obraził o takie sformułowanie. Trzeba powiedzieć prawdę – jest to alkoholik, który doprowadził już do wielu ekscesów – kontynuował ks. Isakowicz-Zaleski.