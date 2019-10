Obrońca Artura W., mec. Jacek Dubois, złoży zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie

Złożymy zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Artura W. – zapewnił w rozmowie z PAP mec. Jacek Dubois, obrońca burmistrza dzielnicy Włochy podejrzanego o przyjęcie 200 tys zł łapówki.

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy wobec Artura W.

Obrońca podejrzanego w rozmowie z PAP zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu.

– To postanowienie w żaden sposób nie rozstrzyga o winie czy niewinności. To będzie przedmiotem późniejszego orzeczenia. Jest to tylko środek tymczasowy mający zapewnić prokuraturze możliwość zbierania materiałów w dowodowych bez ingerencji osób trzecich – zaznaczył mec. Dubois.

Jacek Dubois jest znanym warszawskim adwokatem. Reprezentował miedzy innymi austriackiego biznesmena, który zarzucał oszustwo Jarosławowi Kaczyńskiemu.

We wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu w Warszawie dwóch osób uwikłanych w korupcyjny proceder. Jedną z nich był burmistrz stołecznej dzielnicy Włochy Artur W. Samorządowiec – jak wynika z informacji CBA – został zatrzymany na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych. Według CBA, Artur W. wziął pieniądze od przedsiębiorcy budowlanego Sabriego B., a gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny.

CBA podało też, że w zamian za łapówki burmistrz Włoch wydawał korzystne dla dewelopera decyzje administracyjne. W środę prokurator przedstawił mu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 200 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Warszawska prokuratura okręgowa skierowała też wnioski o trzymiesięczny areszt wobec Artura W. i biznesmena podejrzanego o wręczenie łapówki Sabriego B.

Niedługo po zatrzymaniu Artura W. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski złożył wniosek do przewodniczącej rady dzielnicy Włochy o odwołanie go z funkcji burmistrza Włoch. Wcześniej Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone samorządowcowi. Sesja rady dzielnicy w sprawie odwołania Artura W. odbędzie się 5 listopada o godz. 16.30.

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zdecydował w środę o wykluczeniu burmistrza dzielnicy Włochy z partii. Jak przekazał rzecznik PO Jan Grabiec, decyzja władz partii była w tej sprawie jednomyślna.

