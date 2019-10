Państwo Islamskie ma nowego przywódcę. Potwierdzili śmierć al-Bagdadiego

W wyniku ostatnich operacji Amerykanów, Państwo Islamskie straciło dwóch swoich liderów. Teraz terroryści wybrali nowego przywódcę. Został nim Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

W niedzielę Donald Trump poinformował o śmierci Abu Bakr al-Bagdadiego, do której doszło w wyniku operacji sił specjalnych USA w północno-zachodniej Syrii.

Razem z terrorystą zginęła trójka jego dzieci. Al-Bagdadi wysadził się razem z nimi.

Teraz, jak podaje agencja AFP, nowym liderem Państwa Islamskiego został ogłoszony Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Wybór nowego lidera przez ISIS oznacza, że organizacja ta zamierza dalej działać aktywnie, a co za tym idzie, z pewnością będzie przygotowywać kolejne ataki terrorystyczne.

#BREAKING IS names new leader as Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi: statement pic.twitter.com/6hBS9ZyeAT

— AFP news agency (@AFP) October 31, 2019